Dieci giocatori del Torino sono stati convocati con le rispettive nazionali durante questa sosta di settembre

Dopo appena tre giornate di Serie A, è il momento di fermarsi per i club, per lasciare spazio alle nazionali. Come di consueto, infatti, le selezioni tornano in campo nella sosta di settembre. Per quanto riguarda le nazionali europee ci sarà da giocare le qualificazioni all’Europeo della prossima estate, mentre quelle sudamericane penseranno già al prossimo Campionato del Mondo. È il momento anche di vedere in scena per la prima volta la nuova Italia di Luciano Spalletti, subentrato meno di un mese fa a Roberto Mancini, dimessosi il 13 agosto per poi scegliere di allenare l’Arabia Saudita. L’allenatore ex Napoli si è reso protagonista di alcuni tagli nelle nuove convocazioni, lasciando a casa giocatori del calibro di Jorginho, Verratti e Bonucci. È rimasto fuori anche Alessandro Buongiorno, che stava guadagnando la fiducia di Mancini, e che ora dovrà invece lavorare ancora meglio della scorsa stagione per convincere il neo CT a portarlo all’Europeo in Germania.

I convocati del Torino

In totale sono 10 i giocatori granata convocati dalle rispettive nazionali. Spiccano i tre serbi Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic, così come Rodriguez con la Svizzera e Gineitis con la Lituania. Linetty è stato chiamato dalla Polonia, mentre Zima dalla Repubblica Ceca e Vojvoda dal Kosovo. Convocazione anche per il nuovo difensore Sazonov con la Georgia. Da osservare con particolare attenzione, invece, la situazione Vlasic. Il trequartista è stato chiamato dalla Croazia ed è partito, nonostante l’infortunio rimediato nella sfida contro il Genoa. Il numero 16 si sottoporrà agli esami di rito direttamente in ritiro.

7 settembre

Lituania-Montenegro ( Gineitis )

) Serbia-Ungheria ( Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic )

) Polonia-Isole Fær Øer ( Linetty )

) Repubblica Ceca-Albania (Zima)

8 settembre

Georgia-Spagna ( Sazonov )

) Croazia-Lettonia (Vlasic)

9 settembre

Svizzera-Kosovo (Rodriguez, Vojvoda)

10 settembre

Lituania-Serbia ( Gineitis, Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic)

Polonia-Albania ( Linetty )

) Repubblica Ceca-Ungheria (Zima)

11 settembre

Croazia-Armenia (Vlasic)

12 settembre

Svizzera-Andorra ( Rodriguez )

) Georgia-Norvegia ( Sazonov )

) Kosovo-Romania (Vojvoda)