Ultimi giorni di vendita per gli abbonamenti del Torino: i tifosi avranno tempo fino a venerdì 15 settembre

Sono gli ultimi giorni di vendita, quelli disponibili per l’acquisizione di un abbonamento per le gare in casa del Torino nel corso di questo campionato. I tifosi hanno tempo fino a venerdì 15 settembre per acquistare e sottoscrivere la propria tessera. Per farlo, è necessaria la card Cuore Granata.