Alla vigilia della gara tra Torino e Genoa ha parlato in conferenza stampa l’allenatore granata, Ivan Juric

Vigilia di campionato per il Torino, che nella giornata di domani scenderà in campo alle 18:30 contro il Genoa, reduce dalla vittoria esterna contro la Lazio di Sarri. A un giorno dal match, Ivan Juric si è presentato in conferenza stampa. Nella sala stampa la conferenza sta per iniziare.

Il Genoa ha spesso cambiato modulo, domani che partita vedremo?

“Avevano una base solida e hanno aggiunto giocatori forti, nell’ultimo turno hanno fatto una grande partita contro la Lazio e hanno vinto. Anche l’anno scorso cambiavano spesso modulo, domani possiamo aspettarci di tutto”.

Come sta Buongiorno?

“Era parecchio sotto stress, si vedeva anche in allenamento. Ieri era più sereno, stava meglio e si vedeva. Domani mi aspetto il solito Bongio, concentrato come al solito”.

Il Torino si è rinforzato?

“Abbiamo perso Singo e Miranchuk e abbiamo il problema di Djidji che si deve operarsi di nuovo. Sono arrivati giocatori da cui dobbiamo tirare fuori il meglio, Soppy l’anno scorso non ha giocato molto ma siamo convinti che ha le potenzialità per fare bene, anche Sazonov ultimamente non giocava, è arrivato anche per la questione di Djidji. Zapata ci aspettiamo che non sia quello degli ultimi due anni. Se tutto va bene allora non siamo inferiori all’anno scorso”.

Pensa a un cambio di modulo senza Miranchuk e con Zapata?

“Adesso non c’è questo problema perché Sanabria è fuori e Zapata ultimante giocava solo 45 minuti. Ci ha portato però subito un grande entusiasmo, se tutto va bene è un ragazzo che ci può dare una grandissima mano. Quando staranno tutti bene possiamo anche giocare con due attaccanti”.

Che idea si è fatto della quasi cessione di Buongiorno?

“Abbiamo parlato molto io e lui di tutto in queste cose. Ha preso una decisione che non è istintiva, ha valutato tutto. Ha preso una decisione con il cuore ma anche con il cervello, sente che questa squadra può crescere ancora rinunciando a un’offerta anche più ricca economicamente. Secondo me ha scelta la cosa giusta per lui”.

Ha fatto richieste particolari a Zapata?

“Pellegri ha giocato talmente poco che non posso giudicare, Zapata ha fatto meglio quando ha giocato come unico punta. Ma faremo delle valutazioni anche per giocare con due punte. Quello che mi preme dire è che ora siamo concentrati al massimo per la partita di domani”.