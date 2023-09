Alla vigilia della gara tra Torino e Genoa ha parlato in conferenza stampa l’allenatore rossoblù, Alberto Gilardino

È vigilia di Serie A, in casa Torino. Con il mercato concluso ieri, Juric può permettersi di lavorare con maggiore serenità, sapendo che oramai la rosa non può più essere modificata. La gara contro il Genoa ha già una valenza assolutamente importante, poiché i granata non possono più permettersi di sbagliare. L’allenatore croato, alla vigilia, ha presentato la partita in conferenza stampa.

Le parole di Gilardino in conferenza sul Torino

L’allenatore dei liguri ha innanzitutto presentato la partita, spiegando come il Genoa deve assolutamente temere una squadra come il Torino: “C’è la volontà di fare una grande partita contro una squadra agguerrita e che sul mercato si è rinforzata. Gli arrivi di Zapata e Soppy sono andati ad ampliare una rosa forte, giocatori di grande spessore, fisici, di gamba e di qualità. È il terzo anno che Juric può lavorare con una rosa competitiva e con questi acquisti il Toro potrà ambire a posti importanti in classifica“.

Sulla partita

“Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e di sacrificio nella gara. Dobbiamo essere umili, deve essere il nostro mantra, il nostro DNA. Si è chiuso questo capitolo di calciomercato e ora c’è la squadra che inizia queste partite. Questo periodo non è stato semplice per tantissime cose. La partita di Roma ci dà ossigeno ed entusiasmo ma anche consapevolezza, domani sarà un altro tipo di gara rispetto alla Lazio. Dobbiamo farci trovare pronti già da oggi e già da tre giorni fa perché troveremo giocatori fisici nei duelli, giocatori di gamba, che cercheranno di crearci delle difficoltà e noi dovremo essere bravi come un pugile a controbattere”.

Sugli indisponibili

“Matturro come Haps è rientrato in squadra, si stanno allenando con il resto del gruppo. Li valuterò poi oggi in allenamento. Vogliacco sta facendo un percorso e sta incrementando i lavori quotidianamente. E li aspettiamo”.