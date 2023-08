Così Ricci ha parlato dopo la sconfitta pesante di San Siro: la partita col Milan ma pure il mercato

“Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, ci abbiamo messo sicuramente del nostro, dobbiamo lavorare in settimana, fare gruppo e compattarci”, così Ricci a Sky dopo la sconfitta del Torino a San Siro contro il Milan. Ricci è stato al centro di voci di mercato dato che è stato a lungo nel mirino o della Lazio: “L’importante è rimanere concentrati su quello che su fai, io sono sempre a lavorare e a migliorare, ci sono cose esterne che fanno piacere ma se non sono concrete non ci penso”.