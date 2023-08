Le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric al termine di Milan-Torino, sfida terminata 4-1 a favore dei rossoneri

Inizio da dimenticare per il Torino che, dopo l’insipido 0-0 col Cagliari, incassa un pesante 4-1 a San siro, contro il Milan di Pioli. Il tecnico granata commenta così la prestazione dei suoi: “Oggi per me è stata la peggior partita da quando sono al Toro. Ho visto un divario enorme, bisogna ragionare bene perché i ragazzi rendono meno. La squadra mi ha dato un’impressione veramente negativa. Capisco le difficoltà, ci sono giocatori più forti e abbiamo sofferto. Per la prima volta in questi 2 anni la sensazione è negativa. Se non riesci a reggere certe situazioni pensi a tutto, anche a cambiare qualcosa. Queste partite ti fanno pensare, dobbiamo ragionare bene su varie cose“.

A breve il servizio completo