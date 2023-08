Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefano Pioli al termine di Milan-Torino, match terminato 4-1 a favore dei rossoneri

Arriva il bis per il Milan che, dopo il bologna, aggiunge alla lista degli sconfitti il Torino di Juric. Il tecnico rossonero Stefano Pioli commenta così il 4-1 strappato dai suoi: “Le richieste erano di trovare degli attaccanti esterni: lo scorso anno siamo mancati dove trovavamo le squadre chiuse. E poi dei centrocampisti di inserimento perchè avevamo le idee di attaccare in modo diverso. Oggi abbiamo fatto cose diverse perchè contro il Toro se non ti muovi non riesci a trovare soluzioni. I ragazzi si sono mossi bene, a tratti persino troppo. Abbiamo dimostrato che il lavoro fatto in settimana è stato giusto e che siamo saliti di livello rispetto alla scorsa settimana“.

“Io credo che la grossa possibilità di giocare un calcio moderno dipenda dall’intelligenza dei giocatori nel leggere gli spazi. Poi è chiaro che se hai delle idee in testa i giocatori solo quando li alleni hai un giudizio più profondo. Ma se sono bravi i giocatori sanno intercambiarsi, muoversi, leggere gli spazi. Si sta formando un bel gruppo per atteggiamenti, per qualità e credo si possa giocare un bel calcio. Ma la cosa che conta di più è la disponibilità dei ragazzi“.

“Credo che abbiamo caratteristiche diverse e poi toccherà a noi farli lavorare tutti bene insieme ma credo di avere una rosa profonda che ci possa permettere di essere competitivi sia in campionato che in Champions. Se non gioca Theo faremo giocare qualcuno con caratteristiche diverse facendo cose diverse. La cosa migliore? La voglia di lavorare: i vecchi si sono ritrovati subito e i giovani si stanno inserendo alla grande. Si sta formando un bel gruppo e questo mi piace molto. Quando ho certe sensazioni posso essere positivo“.