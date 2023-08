La difesa crolla sotto i colpi dei rossoneri, in mezzo al campo il centrocampo del Milan sovrasta quello granata: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: due rigori di Giroud che non riesce a intercettare, altri due gol per i quali non è colpevole. Un paio di respinte con i pugni, ma alla fine è costretto a raccogliere per quattro volte la palla in fondo al sacco.

SCHUURS 4.5: segna un gol da rapace d’area, girandosi e battendo Maignan a soli tre minuti dal vantaggio del Milan. Il problema piuttosto è in difesa, che poi è il suo ruolo naturale: Leao lo infila di continuo e sul terzo gol pesa il suo errore.

BUONGIORNO 5: Giroud è un brutto cliente e ci mette tutta l’esperienza possibile per vincere continuamente il duello col più giovane difensore. In difficoltà, commette anche il fallo da rigore che riporta avanti il Milan (ma resta il dubbio sul penalty).

RODRIGUEZ 5.5: la difesa balla parecchio e nessuno è esente da errori, nemmeno lo svizzero che nel gol del vantaggio viene saltato con troppa facilità.

