La probabile formazione del Torino di Juric per la sfida contro il Genoa di Gilardino: c’è subito Zapata, mentre Ilic dovrebbe partire fuori

Torna in campo il Torino, impegnato questo pomeriggio alle 18:30 nella sfida contro il Genoa di Alberto Gilardino. Saranno necessari i tre punti per la squadra di Juric, costretta a rincorrere dopo il pareggio contro il Cagliari e la brutta sconfitta di Milano nelle prime due giornate di campionato. Dall’altro lato i rossoblù sono reduci da un’importante vittoria contro la Lazio, sconfitta all’Olimpico grazie alla rete di Retegui, nuovo bomber del Grifone. C’è un nuovo attaccante anche per i granata, che hanno acquistato nell’ultimo giorno di mercato Duvan Zapata. Il colombiano, arrivato solo venerdì, partirà subito titolare data l’assenza di Antonio Sanabria per infortunio. Ecco, dunque, la probabile formazione scelta da Ivan Juric.

Torino: cambiamenti in mezzo al campo

Opta ancora una volta per il 3-4-2-1 Ivan Juric, che al termine della brutta sconfitta contro il Milan aveva ipotizzato un cambiamento di modulo. In porta ovviamente c’è ancora Milinkovic-Savic, coperto dalla linea a 3 che ha giocato a San Siro: Schuurs a destra, Buongiorno in mezzo e Rodriguez da braccetto mancino. In mezzo al campo sono in 3 per 2 maglie, con Ricci e Linetty favoriti su Ilic, “bacchettato” da Juric in conferenza stampa. Stesso discorso sulle corsie laterali, con Bellanova e Lazaro che dovrebbero avere la meglio su Vojvoda, mentre Soppy non è ancora pronto. I trequartisti saranno ancora Vlasic e Radonjic, a supporto di Duvan Zapata, subito titolare.

La probabile formazione del Torino

Il possibile undici scelto da Ivan Juric per la sfida di questo pomeriggio:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, N’Guessan, Soppy, Vojvoda, Ilic, Tameze, Gineitis, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric

Squalificati: –

Indisponibili: Djidji, Sanabria