La probabile formazione del Genoa di Gilardino per la sfida contro il Torino di Juric: c’è Malinovskyi con Retegui

Torna in campo il Torino, questo pomeriggio impegnato alle 18:30 nella sfida contro il Genoa di Alberto Gilardino. Dovrà cercare assolutamente la vittoria, la squadra di Juric, che è costretto a rincorrere dopo il solo punto ottenuto nelle prime due giornate di campionato. Dall’altro lato i rossoblù sono reduci da un’importante vittoria contro la Lazio, sconfitta all’Olimpico grazie alla rete di Retegui. Proprio l’attaccante italiano sarà al centro dell’attacco del Grifone. Ecco la probabile formazione del Genoa.

Genoa: Gilardino con Retegui in attacco

Come detto, una vittoria importante e ambiziosa quella ottenuta dai rossoblù all’Olimpico di Roma. Dopo la brutta sconfitta interna all’esordio contro la Fiorentina, Gilardino ha deciso di abbandonare la difesa a 3, proponendo 4 difensori dietro e modificando di conseguenza lo stile di gioco. In questo senso, si rivedrà in campo nuovamente il 4-3-2-1 proposto nell’ultimo turno. In porta va Martinez, coperto da Dragusin e Bani, con Sabelli a destra e Vasquez a sinistra. In mezzo al campo c’è l’esperto Badelj in cabina di regia, con Frendrup e Strootman ai suoi lati. Sulla trequarti pronti Gudmundsson e Malinovskyi, a supporto dell’unica punta Retegui.

La probabile formazione del Genoa

Ecco il possibile undici che proporrà Gilardino:

Probabile formazione Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui. A disp. Leali, Sommariva, De Winter, Matturro, Martin, Hefti, Thorsby, Kutlu, Galdames, Kuavita, Ekuban, Yalcin. All. Gilardino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vogliacco, Haps, Messias.