Juric ha intenzione di convocare Zapata Soppy per il match contro il Genoa anche se i due sono arrivati da poco tempo

Brandon Soppy e Duvan Zapata, a meno di clamorosi imprevisti o ripensamenti da parte di Ivan Juric, verranno già convocati per la partita contro il Genoa. Una notizia che non era assolutamente scontata, dato che tutti e tre i giocatori sono arrivati all’ombra della Mole nelle ultime ore di calciomercato e hanno svolto davvero pochissimi allenamenti in granata. Nonostante questo è quasi certo che saranno presenti nella lista dei giocatori che Juric chiamerà per affrontare la squadra di Alberto Gilardino. Il Torino è reduce dal ko contro il Milan e proprio perché i granata sono chiamati a rialzare la testa, Juric ha deciso di convocare anche Soppy e Zapata. Anche se tutti e due non conoscono ancora bene i compagni potrebbero comunque risultare utili alla causa. O comunque se non scenderanno in campo per motivi legati al risultato potrebbero comunque scendere in campo per vedere cosa si prova a giocare allo stadio Olimpico Grande Torino con addosso la maglia granata.

Sazonov, Soppy e Zapata non vedono l’ora di esordire con addosso la maglia del Toro

Senza alcuna ombra di dubbio sia Soppy e Zapata sperano di poter esordire, quello che ha più possibilità di giocare (almeno uno spezzone di match) sembra essere il colombiano, anche perché Sanabria non sarà a disposizione e nelle prime due partite con l’Atalanta ha dimostrato un ottimo stato di forma. Se Soppy e Zapata sono certi di una convocazione, lo è meno Sazonov a causa di questione burocratiche: il difensore georgiano, arrivato dalla Dinamo Mosca, è ancora in attesa del permesso di lavoro necessario per poter scendere in campo. Resta da capire se arriverà in tempo per la partita di domani o se la prima convocazione del difensore sarà solamente dopo la pausa del campionato.