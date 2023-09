Domenica alle 18:30 c’è Torino Genoa: Valentino Lazaro dopo aver giocato a San Siro si candida per partire titolare

Dopo aver raccolto un solo punto in due partite, il Torino si prepara ad affrontare il Genoa nella terza giornata di campionato. Valentino Lazaro, appena ritornato in granata, si candida per un posto da titolare. Sia in Coppa Italia che nelle prime due di Serie A, gli esterni titolari sono stati Bellanova a destra e Vojvoda a sinistra. Ora per loro due, può essere arrivato il momento di rifiatare e lasciare spazio all’austriaco. Contro il Milan a San Siro, al 59′ è entrato in campo al posto di Bellanova, ma il nuovo numero 20 del Toro può giocare anche a sinistra. Bellanova deve ancora ingranare e Vojvoda sta facendo gli straordinari, quindi serve una mano da parte di Lazaro.

Lazaro, un pupillo di Juric

Lazaro era arrivato al Torino lo scorso anno, in prestito dall’Inter. In poco tempo aveva rubato il posto a Vojvoda ed era diventato un pupillo di Juric. Poi ha subito un brutto infortunio e non è stato riscattato. Adesso però è tornato a titolo definitivo, per 4 milioni di euro. Queste sono state le sue parole: “Sono contento di tornare qui, siamo tutti amici. Amo il Toro, volevo solo tornare qui”. Il tecnico croato lo ha subito buttato dentro contro il Milan e adesso punta su di lui. Nella stagione 2022/2023 per lui 25 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da 4 assist. Il classe 1996 conosce già i meccanismi di gioco e questo è un punto a suo favore.