Problemi per la difesa del Torino, Djidji dovrà operarsi nuovamente: il franco-ivoriano è fermo ormai da inizio estate

Si torna in campo, parallelamente alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Il Torino affronterà domani, domenica 3 settembre alle 18:30, il Genoa di Alberto Gilardino, reduce da una buona vittoria contro la Lazio. Juric ha presentato in conferenza stampa la gara contro i rossoblù, dando indizi di formazione e novità dal Filadelfia. In particolare, il tecnico granata ha annunciato che Koffi Djidji, ai box ormai dalle prime settimane di ritiro, sarà indisponibile ancora per diverso tempo, in quanto costretto a doversi operare nuovamente. L’ex Nantes, infatti, si era operato nelle prime settimane di luglio all’ernia inguinale, ma ha avuto dei problemi in seguito che lo hanno portato a saltare gran parte degli allenamenti.

Djidji assente, è il momento di Sazonov

Da lì il numero 26, che ha rinnovato il proprio contratto lo scorso giugno, non ha ancora giocato un solo minuto in gare ufficiali, rimandando continuamente l’esordio stagionale. Esordio per cui, però, dovrà ancora aspettare molto, a causa di questa nuova operazione annunciata da Juric, che ha dichiarato: “L’operazione di Djidji non è andata bene, starà fuori per due mesi o anche di più. È una mancanza grossa per noi.” In questo senso, allora, ha fatto bene il Toro a coprirsi con l’arrivo di Saba Sazonov. Mentre inizialmente si credeva che il georgiano fosse stato acquistato per sostituire il partente Buongiorno, in realtà i piani della società erano ben diversi. Conoscendo la situazione di Djidji, Vagnati e Juric hanno preferito coprirsi ingaggiando un difensore pur giovane ma esperto, piuttosto che rimanere corti in difesa. In attesa che l’ex Nantes rientri dal lungo infortunio, allora, l’ex Dinamo Mosca, così come Zima, può sfruttare le rotazioni per scalare le gerarchie del tecnico.