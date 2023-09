Ecco dove vedere Torino-Genoa in TV e streaming: il calcio d’inizio è in programma il 3 settembre alle ore 18.30

Dopo la sconfitta contro il Milan, il Torino, messo a nuovo, si prepara al riscatto e cercherà di ottenerlo contro il Genoa di Gilardino. Una sconfitta e una vittoria all’attivo per i rossoblù, adifferenza dei granata, chev antano un solo pareggio. Si prospetta quindi essere una sfida dal valore importante quella che si disputerà al “Grande Torino” domani alle 18.30. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Appuntamento domani, domenica 3 settembre, alle 18.30.