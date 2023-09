Grande attesa allo stadio Olimpico Grande Torino: i tifosi fremono per l’esordio di Duvan Zapata contro il Genoa

Dopo tre estenuanti mesi è terminato il calciomercato, che ha regalato mai come quest’anno tantissimi colpi e trattative a sorpresa. Tra giocatori non riscattati, ritorni improvvisi e acquisti last minute, si può certamente dire che Ivan Juric ha a disposizione una rosa migliore di quella della scorsa stagione, che gli può permettere di migliorare il risultato raggiunto in Serie A nell’annata 2022/2023. Tra i nuovi innesti c’è anche Duvan Zapata, arrivato in prestito ma con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, e chiamato subito a infiammare il Grande Torino. L’ingaggio del colombiano ha rappresentato la telenovela degli ultimi giorni della sessione, con i tifosi in grande attesa prima dell’annuncio ufficiale. Il suo arrivo, infatti, porta grande esperienza in attacco, grossa fisicità e soprattutto tanti gol.

Il colombiano subito titolare

E Ivan Juric, vuoi per necessità, ma anche per assecondare il pubblico presente oggi allo stadio, ha annunciato in conferenza stampa che il centravanti 32enne partirà subito titolare nella sfida contro il Genoa, pur essendosi allenato solo due volte con il resto del gruppo. La condizione di Pellegri, infatti, non permette a Juric di avere garanzie, e dunque il tecnico preferisce sfruttare il colombiano per i primi 55 minuti di gara. D’altronde, il gioco del Toro è molto simile a quello adottato da Gasperini nell’Atalanta, per cui Zapata ha impresso bene in testa i movimenti da fare. All’Olimpico Grande Torino, dunque, ci si aspetta una grande festa. Tra l’esordio di Zapata e la presenza di Buongiorno, che verrà sicuramente omaggiato dopo le notizie dell’ultima settimana, la squadra sarà spinta da un grande entusiasmo e potrà fare bene.