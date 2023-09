I precedenti tra il Toro e il Genoa / In 54 match le vittorie dei granata sono state 33, quelle del Grifone 6 mentre i pareggi sono stati 15

Il Toro è ancora alla ricerca della prima vittoria del nuovo campionato e proverà a raccogliere i primi 3 punti di fronte al proprio pubblico nel match contro il Genoa. Una partita che per i granata sarà molto ostica, anche perché i liguri arrivano alla sfida contro il Toro dopo un importante successo, ovvero quello ottenuto in trasferta contro la Lazio. Mentre Milinkovic-Savic e compagni sono reduci dalla sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan. Una serata che sicuramente i granata non hanno ancora dimenticato. Ma in vista del match contro gli uomini di Alberto Gilardino, a sorridere ai granata sono i precedenti. I due club in Serie A in casa del Toro si sono scontrati 54 volte e il bilancio dice che 33 volte hanno vinto i granata, 6 sono stati i successi dei rossoblù, mentre 6 sono stati gli incontri terminati con un pareggio. Però domenica pomeriggio ovviamente sarà tutta un’altra storia rispetto ai precedenti, con entrambe le squadre che hanno fame di punti.

Torino-Genoa: il precedente del 2009

Uno degli incontri tra Toro e Genoa che viene ricordato più sovente è quello andato in scena il 24 maggio 2009, per quello che successe subito dopo il termine della gara. La partita fu sbloccata da Milito al 33’ minuto con un gol realizzato su calcio di rigore, poi il pareggio dei granata pochi minuti dopo con la rete di Franceschini. Infine, quando il match sembrava ormai destinato a terminare con un pareggio, la rete di Milito consegnò i 3 punti alla squadra di Gasperini. Dopo la partita ci fu una rissa che coinvolse giocatori e dirigenti e che scaldò gli animi anche sugli spalti.

Torino-Genoa: l’indimenticabile match del 2014 targato Immobile-Cerci

Un altro precedente tra Toro e Genoa che difficilmente si può dimenticare, soprattutto per quanto riguarda i tifosi del Toro, è quello del 13 aprile 2014, data che Cerci si è addirittura fatto tatuare sulla pelle. Quella partita fino ai minuti conclusivi non aveva regalato grandi emozioni ma il finale, a differenza del resto della gara, era stato scoppiettante. La partita si era sbloccata all’86’ con una rete di Gilardino. Sì, proprio lo stesso Gilardino che domenica pomeriggio sarà in panchina a guidare il suo Genoa, che aveva portato in vantaggio il Grifone. Però il Toro al secondo minuto di recupero grazie a un guizzo di Immobile ha riaperto la partita, con l’attaccante di Torre Annunziata che aveva segnato un gol da cineteca. Subito dopo il gol del pareggio il Toro si propone ancora in avanti con Cerci che corre verso la porta avversaria segnando il gol del 2-1 che ha fatto esplodere di gioia i tifosi granata. Per il Toro sicuramente una delle partire più belle ed emozionanti degli ultimi anni.

Torino-Genoa: l’ultima volta che i due club si sono affrontati al Grande Torino

Infine l’ultimo precedente tra Toro e Genoa in casa dei granata risale al 22 ottobre 2021. In quell’occasione ad avere la meglio furono i padroni di casa. Il match si sbloccò al 14’ minuto con una rete di Sanabria che portò in vantaggio il Toro, con l’attaccante paraguaiano che non esultò dato che in passato aveva vestito la maglia del Genoa. Poi arrivò il raddoppio dei granata grazie al gol siglato da Pobega. In seguito la rete di Destro che cercò di rimettere in carreggiata il Genoa senza riuscirci, perché poco dopo il Toro ritrovò la gioia del gol con Brekalo. Poi inutile la rete di Caicedo a pochi minuti dal termine dell’incontro. Juric sabato proverà a ribattere il Genoa, squadra con il quale ha un legame molto speciale.