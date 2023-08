L’esterno classe 2000 è uno dei nuovi volti del Torino: fino al momento però il giocatore ha deluso le aspettative e deve ancora ingranare

Dopo le prime due partite di campionato, che hanno deluso le aspettative, si può fare un primo bilancio anche sui nuovi arrivati. Raoul Bellanova, esterno classe 2000 arrivato dal Cagliari, è uno di questi. Arrivato a Pinzolo dopo la Nazionale Under 21, finora ha deluso le aspettative: deve ancora ingranare. Nelle due amichevoli in ritiro aveva fatto discretamente bene, trovando anche il gol contro il Modena. Poi in Coppa Italia contro la FeralpiSalò ha fatto bene, anche se ha sbagliato qualche gol e insieme a Ricci ha spalancato un’autostrada per il momentaneo vantaggio ospite. In campionato invece, contro Cagliari e Milan, non è stato sufficiente. Non ha spinto a dovere ed è sembrato poco ispirato ma il tempo è dalla sua parte. Adesso non c’è più Singo sulla destra ed è lui il titolare, ma Lazaro potrebbe prendergli il posto.

Un investimento importante

Il giocatore ha firmato fino al 2027 ed è stato pagato 7 milioni di euro. Juric sa che deve lavorare su di lui e queste sono state le sue parole: “Come ho detto il primo giorno, e lo confermo, è un ragazzo dalle caratteristiche giuste. Deve ancora lavorare molto su certi aspetti, sono convinto che può superare anche Singo. Lo vedo come un giocatore giovane, che ha giocato generalmente poco ma di grande prospettiva”. Sicuramente il fatto di aver giocato poco la scorsa stagione, in prestito all’Inter, incide sul ritardo di condizione.