Un pareggio e una sconfitta nelle prime due gare della nuova stagione: ma Juric aveva fatto peggio nel 2021/2022

Non è partita nel migliore dei modi la stagione del Torino di Ivan Juric. I granata hanno pareggiato la gara inaugurale del campionato contro il Cagliari, per poi perdere pesantemente a San Siro contro un Milan rinnovato. 4-1 il risultato finale in favore dei rossoneri, con il Toro che era anche riuscito a rimettere in equilibrio l’iniziale vantaggio siglato da Pulisic. Il tecnico è apparso preoccupato al termine del match e ha parlato di un divario incolmabile tra le due squadre. Nonostante un solo punto conquistato dopo 180 minuti, non è stato il peggior inizio dell’allenatore croato da quando siete sulla panchina granata.

Juric aveva fatto peggio nel 2021/2022

L’inizio di stagione 2021/2022 fu ancora peggiore per il Torino di Juric, con due sconfitte di fila contro Atalanta prima e Fiorentina poi. Gli uomini di Gasperini avevano beffato il Toro al 93′ grazie al gol vittoria di Piccoli, che aveva risposto a Belotti. Contro i viola, invece, erano stati Nico Gonzalez e Vlahovic a condannare Juric. Inutile il gol di Verdi allo scadere.

Decisamente meglio le prime due gare della stagione 2022/2023, quando i granata hanno battuto il Monza in trasferta e pareggiato in casa contro la Lazio.