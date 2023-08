I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 28 agosto 2023: la settimana ricomincia col Genoa nel mirino

Tuttosport

-Gol e fantasia Oltre a Barrow serve Miranchuk

Pressing sul Bologna e sondaggi con l’Atalanta. Per completare gli esterni Soppy oppure Corrado

-Juric alla ricerca di nuove idee e più brillantezza

Il problema non è solo davanti: manca velocità e la manovra deve essere meno prevedibile

-Ricci e Ilic senza bollicine dov’è finito lo champagne?

La coppia di centrocampo è fondamentale per gli equilibri del Toro

La Gazzetta dello Sport

Juric corre ai ripari. Testa, gambe e modulo: così il Torino può ripartire

Male l’approccio, la squadra è stata irriconoscibile