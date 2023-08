Una gara assolutamente negativa, quella di Nemanja Radonjic contro il Milan: il serbo non ha sfruttato l’occasione concessagli da Juric

Ancora le ultime analisi relative alla brutta partita di Milano per capire quali migliorie possano essere effettuate, prima di iniziare a pensare alla gara contro il Genoa. Pochissimi i sufficienti nella sfida di San Siro, ma se si parla di bocciature tra quelli che hanno deluso di più c’è senza dubbio Nemanja Radonjic. Il serbo, tanto esaltato da Juric nella conferenza stampa post Cagliari e anche in settimana (“È un’artista, non ho mai avuto un giocatore così”), ha ricevuto una chance partendo da titolare al posto di Karamoh, ma non è praticamente mai entrato in partita e i dati, in questo senso, dicono molto. In 64 minuti giocati, l’ex Marsiglia ha effettuato un solo dribbling, 0 dribbling e addirittura solamente 4 passaggi. Numeri che davvero dovrebbero far riflettere molto lui stesso ma anche Juric, in quanto poche volte il numero 10 è stato trovato dai propri compagni.

Ci si muoverà sul mercato?

Una situazione molto particolare che, a detta del tecnico croato, non è mai stata vissuta in passato. E, allora, c’è bisogno di ripensamenti tattici e non solo, anche in ottica mercato. Radonjic avrà sicuramente altre occasioni in stagione, ma se il rendimento è questo è chiaro che non possa dare garanzie da titolare. In questo senso dunque la società sta cercando di muoversi per garantire all’allenatore un altro trequartista che possa affiancare Vlasic. I nomi principali sono ancora quelli di Musa Barrow del Bologna e Aleksey Miranchuk, che segnerebbe un ritorno, ma in questo momento le trattative sembrano non andare avanti. Quando mancano ormai 5 giorni al termine della sessione, a Vagnati e Cairo è richiesta una mossa. Il Toro, infatti, non può permettersi di proseguire la stagione con una rosa del genere senza effettuare altri investimenti.