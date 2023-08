Tutto su Divock Origi, l’attaccante del Milan ex Liverpool classe 1995 che interessa ai granata di Ivan Juric

Secondo le voci che arrivano dalla Spagna, il Torino valuta il profilo di Divock Origi del Milan. L’attaccante belga è nato il 18 aprile 1995 ad Oostende, in Belgio. Possiede anche il passaporto del Kenya, è alto 1.89 metri e può giocare come punta centrale, ala destra o ala sinistra. Il contratto con il Milan scade nel 2026. In carriera ha vinto 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Europea, 1 Premier League e 1 FA Cup.

La carriera del giocatore

Origi ha mosso i suoi primi passi con la maglia del Genk. Dopodiché nel 2010 è passato in Francia, nelle giovanili del Lille. Nel 2014 viene acquistato dal Liverpool per 12.63 milioni di euro. Nel 2017 viene girato in prestito al Wolfsburg (36 partite in stagione con 7 gol e 3 assist). Poi il belga è tornato al Liverpool e quando nel 2022 gli è scaduto il contratto, si è accasato al Milan. Con i rossoneri la scorsa stagione ha giocato 36 partite condite da 2 gol e 1 assist. I numeri con il Lille sono: 89 partite, 16 gol e 5 assist. Con il Liverpool invece ha giocato 175 partite, segnato 41 gol e fornito 18 assist.