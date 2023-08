Ivan Juric potrebbe cambiare modo di giocare: ecco perché il tecnico croato può pensare di fare questa scelta

Dopo la partita contro il Milan, anche il tecnico Ivan Juric è sembrato preoccupato in conferenza stampa. Questo non è un segnale positivo, che si aggiunge a quanto visto sul campo. Adesso l’allenatore, insieme allo staff e ai giocatori, è chiamato a fare delle riflessioni: potrebbe esserci un cambio di modulo. Queste sono state le parole di Juric: “Oggi per me è stata la peggior partita da quando sono al Toro. Hovisto un divario enorme, bisogna ragionare bene perché i ragazzi rendono meno. La squadra mi ha dato un’impressione veramente negativa. Capisco le difficoltà, ci sono giocatori più forti e abbiamo sofferto. Per la prima volta in questi 2 anni la sensazione è negativa. Se non riesci a reggere certe situazioni pensi a tutto, anche a cambiare qualcosa. Queste partite ti fanno pensare, dobbiamo ragionare bene su varie cose“. Di seguito il perché il tecnico potrebbe cambiare modulo.

Juric e il cambio modulo: ecco perché

Partendo dalla difesa, i braccetti devono essere più veloci. Schuurs a destra è un po’ sprecato e sacrificato: in quel ruolo il più veloce è Djidji. Passando poi agli esterni, non spingono come vuole il tecnico. Pochi tiri e pochi cross non portano a molte occasioni da gol. In mezzo al campo poi, manca un centrocampista fisico come lo era ad esempio Pobega. Ricci e Ilic insieme non sono giocatori fisici. Tralasciando il discorso legato alla punta, anche i trequartisti hanno poca fantasia. Pochissime volte viene innescata la punta e i movimenti non sono da giocatori di quel ruolo. Juric invece che adattare i giocatori al suo modo di giocare, si sta adattando alle caratteristiche dei giocatori, che non sembrano essere da 3-4-2-1.