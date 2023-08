Antonio Sanabria si è fatto male contro il Milan, ora rimane solo Pietro Pellegri e i gol sono 0: è allarme in attacco

Contro il Milan il Torino non è mai stato in partita, ha preso 4 gol e ha lanciato segnali preoccupanti. Juric ha definito la partita come la sua peggiore da quando è al Toro. Il problema principale riguarda l’attacco: solo 1 gol fatto in due partite e poca fantasia in avanti. Tra l’altro il gol è arrivato da Perr Schuurs, che di ruolo fa il difensore. Adesso in attacco è allarme più totale: Sanabria infatti si è fatto male al 22′ contro i rossoneri, lasciando il posto a Pellegri. Ora c’è solo lui come punta centrale, ma viste le sue precarie condizioni fisiche, serve con urgenza un attaccante. A questo si può aggiungere anche il fatto che in 7 partite tra amichevoli, Coppa Italia e campionato, Sanabria e Pellegri insieme hanno segnato 0 gol. Manca meno di una settimana alla fine del mercato, Cairo e Vagnati devono rinforzare il reparto o altrimenti ci potrebbero essere dei seri problemi.

Le trattative e la ricerca

Al momento ci sono trattative, ma riguardano più che altro i trequartisti come Miranchuk e Barrow. Barrow può giocare anche da punta centrale, ma dopo l’infortunio di Sanabria nei prossimi giorni potrebbe spuntare qualche nome nuovo per l’attacco granata. Quindi il Toro, che già era comunque alla ricerca di un giocatore offensivo, si ritrova adesso anche con la preoccupazione per Sanabria. Il tempo stringe e i granata sono alla ricerca della soluzione giusta.