Le prime parole di Lazaro dopo il ritorno al Torino: ecco cosa ha detto l’esterno, che ha scelto il 20

Un ritorno al Toro, quello di Lazaro. “Sono contento di tornare qui, siamo tutti amici. La mia emozione è simile a quella di Nikola, non vedo l’ora di iniziare. In Giappone faceva ancora più caldo che in Italia, abbiamo lavorato con 42°, due allenamenti al giorno, è fondamentale per fare una bella stagione. C’erano anche altre opzioni di mercato ma io volevo il Toro”. Sulla posizione in campo: “Posso giocare sia a destra che a sinistra, non ho preferenze. Il mio numero sarà il 20, ho già giocato con questo numero a Berlino e ho fatto bene”.