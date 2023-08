Il difensore francese, che non è stato convocato per il match contro il Cagliari in via precauzionale, punta a esserci a Milano

Archiviato il pareggio casalingo ottenuto contro il Cagliari con un po’ di amarezza il Toro da ieri, martedì 22 agosto, ha iniziato a preparare la partita contro il Milan. Un match che sarà molto complicato, con i rossoneri che scenderanno in campo con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Bologna nella prima giornata del nuovo campionato. Per questo in casa Toro ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per cercare di uscire da San Siro con un risultato positivo. Chi vorrà esserci assolutamente nella sfida contro il Milan è Koffi Djidji. Il difensore francese a giugno si è sottoposto a un’operazione per risolvere le noie causate dall’ernia inguinale dello sportivo. In seguito a una lunga fase riabilitativa, da diversi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo non essere stato convocato per la prima giornata di campionato contro il Cagliari in via precauzionale, ora il numero 26 granata ha messo nel mirino la sfida contro la squadra guidata da Stefano Pioli. Djidji cercherà in tutti i modi possibili e immaginabili di tornare a disposizione, con l’obiettivo di dare una mano ai compagni nel cercare di conquistare i primi 3 punti del nuovo campionato.

Djidji: in questi giorni per Juric sarà un osservato speciale

Ovviamente quello che si cercherà di evitare in questi ultimi giorni che rimangono prima della sfida contro il Milan è che Djidji possa avere una ricaduta. Quindi la parola d’ordine continuerà ad essere precauzione e Juric sarà il primo a monitorare con molta attenzione il difensore ex Crotone. Il tecnico croato terrà le dita ben incrociate. La speranza è quella di poter riavere Djidji tra gli arruolabili, in modo che l’unico calciatore granata ancora fermo ai box rimanga Demba Seck, che ha accusato un problema alla spalla durante la mini tournèe in Francia. Quest’ultimo rispetto a Djidji ha molte, ma molte meno probabilità di poter essere convocato per la partita di sabato sera a San Siro.