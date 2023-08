Dopo le voci delle ultime ore che davano Buongiorno accostato all’Atalanta, Cairo ha specificato che si trattassero di bufale

Il calciomercato si sa, a volte regala colpi di scena che nascono anche da fonti non vere. In questo senso, nelle ultime ore i tifosi del Torino avevano iniziato a preoccuparsi a causa di alcune voci che accostavano il vicecapitano Alessandro Buongiorno all’Atalanta di Gasperini, anche come contropartita per arrivare a Soppy e/o Miranchuk. Voci, però, subito smentite dal patron dei granata, Urbano Cairo. In un’intervista a TorinoGranata.it, infatti, il presidente ha semplicemente chiarito il tutto, considerando la notizia come “Bufala“. Nulla di vero, dunque; i tifosi granata possono dormire sogni tranquilli.