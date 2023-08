Nonostante le voci di mercato lo diano sempre come partente, Linetty è uno degli uomini di cui Juric si fida maggiormente

All’indomani del pareggio deludente contro il Cagliari, è tempo di bilanci in casa Torino. Una partita che avrebbe potuto dare qualcosa in più ai granata, troppo poco cinici davanti la porta e “traditi” da coloro che solitamente sono i migliori in campo. In particolare, a deludere maggiormente l’allenatore e i tifosi sono stati Vlasic e Ricci, tra i più in hype per la prima gara stagionale. Proprio per questo Juric ha deciso di sostituire entrambi nel secondo tempo, con dei cambi a sorpresa. Se l’ingresso di Verdi è sembrato quasi obbligatorio, essendo l’unico trequartista in panchina dopo l’ingresso di Radonjic, ha lasciato piuttosto spiazzati l’ingresso di Karol Linetty al posto dell’ex Empoli, con Tameze lasciato in panchina.

Linetty, futuro ora in dubbio

Normalmente, infatti, il sostituto naturale dei due mediani sarebbe l’ex Verona, che a sorpresa è rimasto fuori per tutti e 90 i minuti. Probabilmente non è ritenuto ancora in forma da Juric, che ha optato così per l'”usato sicuro” Linetty. Il polacco è ormai un fedelissimo del tecnico croato, che nei momenti di difficoltà gli concede sempre fiducia, mandandolo in campo nel secondo tempo. Nonostante le voci di mercato che lo diano ancora come uno dei possibili partenti, dunque, è molto probabile che il suo futuro consista in una permanenza in Piemonte, in un ruolo da 3°/4° centrocampista che può spesso trovare spazio a gara in corso. Nel periodo di ambientamento del camerunense, infatti, Linetty sarà sicuramente il primo ricambio di Ilic e Ricci, che per forza di cose non potranno giocare tutti i minuti di tutte le gare. Questo, inoltre, modifica i piani del mercato in uscita anche per quanto riguarda Ilkhan e Gineitis, richiesti da Cremonese e Ternana in Serie B.