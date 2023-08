Il portiere ex Spal nella prima giornata del nuovo campionato ha raccolto una prestazione molto positiva grazie a una parata strepitosa

La stagione del Toro non è iniziata come i granata e i suoi tifosi speravano. Nel match contro la squadra guidata da Claudio Ranieri, Buongiorno e compagni non sono stati in grado di andare oltre al pareggio. Al termine della sfida Ivan Juric era comunque in parte soddisfatto e ha dichiarato che si prende il punto conquistato contro i sardi con lo sguardo rivolto al futuro e cioè alla partita contro il Milan.

Prima di pensare al match contro i rossoneri è giusto trarre un bilancio sul pareggio raccolto contro il Cagliari per capire cosa è andato bene e cosa no, in modo da poterci lavorare e migliorare sempre di più. Sicuramente tra le note più liete che il Toro si porta a casa dalla sfida conto i rossoblù c’è l’ottima prova rimediata da Vanja Milinkovic-Savic. Spesso criticato anche dai tifosi sui suoi profili social, nella prima giornata del nuovo campionato ha fatto molto bene compiendo una bellissima parata su un tiro a giro di Nahitan Nandez. Con quella parata il portiere serbo si è rivelato decisivo, questo è poco ma sicuro. Se i granata sono riusciti a rimediare un punto contro il Cagliari è merito anche di Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic: ora l’obiettivo è mantenere la rete inviolata anche contro il Milan

Dunque il numero 32 del Toro si porta a casa una prova positiva, con una parata incredibile che ha portato tutti a dovergli fare i complimenti. Ma adesso Milinkovic-Savic ha già lo sguardo rivolto alla partita contro il Milan. Sicuramente una sfida sulla carta molto complicata, con i rossoneri che arrivano al match contro i granata dopo aver battuto il Bologna. Ma questo non spaventa gli uomini di Juric, che si presenteranno a San Siro con il coltello tra i denti a caccia della prima vittoria nel nuovo campionato. Milinkovic-Savic dal canto suo punterà a dare continuità alla prestazione raccolta contro il Cagliari e a non subire gol, però con la speranza questa volta di poter festeggiare oltre a una buona prova anche i 3 punti. La squadra guidata da Stefano Pioli è avvisata.