Dopo il pareggio contro il Cagliari, Juric ha voluto evidenziare la mancanza di assistman per gli attaccanti, visti in difficoltà

Uno 0-0 contro il Cagliari che lascia l’amaro in bocca, per diversi motivi. In primis perché il Torino ha avuto diverse occasioni da gol, non riuscendo però praticamente mai a concretizzarle; vuoi per Radunovic, vuoi per il poco cinismo da parte degli attaccanti. In particolare, è quest’ultimo il problema principale del Torino dell’ultimo periodo. Una squadra che crea molto e lo fa bene, ma che quando arriva davanti la porta sembra essere “maledetta”, non riuscendo praticamente mai a segnare; o meglio, ha bisogno di almeno 10 tentativi prima di andare a segno. In questo senso Juric si è lamentato sia nella conferenza stampa prepartita, dichiarando come “il ritiro di tutti gli attaccanti è stato non sufficiente”, sia nel post, in cui ha parlato delle continuità dei due. E, sempre nel post-partita, il tecnico ha anche lamentato la mancanza di un uomo presente tra le linee, in grado di imbucare le punte, facendo il nome di Miranchuk.

Problemi in attacco, Miranchuk può essere la soluzione?

La storia si ripete. Così come per tutto il ritiro Juric ha chiesto, in maniera certe volte implicita e altre meno, il ritorno di Nikola Vlasic, manifestando la sua importanza a livello tattico, così anche dopo il pareggio contro il Cagliari l’allenatore è tornato a parlare di Miranchuk, con uno scopo ben preciso. A detta sua, “Con Miranchuk avevamo un giocatore che in questo tipo di partite riusciva a innescare l’attaccante”, elemento che invece in questo momento manca alla rosa. Le parole del tecnico sembrano avere il chiaro scopo di chiedere alla società di provarci per il russo, soprattutto alla luce della sua situazione attuale. Il trequartista, infatti, è tornato all’Atalanta ma evidentemente non per restarci. Il giocatore risulta fuori rosa, come dimostra la mancata convocazione contro il Sassuolo e la sua assenza nella presentazione dei numeri di maglia. Chissà che, a 10 giorni dalla fine del mercato, Vagnati non possa accontentare nuovamente Juric.