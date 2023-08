Nikola Vlasic, di ritorno a Torino, è stato convocato con la Croazia per le qualificazioni all’Europeo di settembre

È tornato il grande calcio, con l’apertura dei campionati, ma con loro anche le sfide delle nazionali. Tra la prima e la seconda settimana di settembre, infatti, per quanto riguarda le nazioni europee ricominceranno le qualificazioni al Campionato Europeo, in programma in Germania nell’estate 2024. Alcuni CT hanno già selezionato i convocati per le sfide, e tra questi anche Dalic della Croazia. Il Commissario Tecnico ha chiamato con sé Nikola Vlasic che, dopo il Mondiale giocato da protagonista, rimane un punto fermo della nazionale croata.