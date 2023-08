I più attesi deludono, i giocatori di fascia durano meno di un tempo: le pagelle di Torino-Cagliari

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: paratissima al 13′ del primo tempo quando va a togliere con la punta delle dita la conclusione di Nandez dal sette.

SCHUURS 6: al 18′ sbaglia un gol incredibile, schiacciando di testa fuori anziché in porta. Non mancano le sue scorribande offensive, dietro i pochi pericoli creati dal Cagliari aiutano lui (e la difesa) a non affondare.

BUONGIORNO 6: generoso, pure troppo, dà l’impressione che qualcosa nella retroguardia non funzioni completamente. Gioca con un cartellino giallo che comunque non lo condiziona, al contrario rischia pure grosso nella ripresa. Juric lo lascia lo stesso in campo, a sottolineare il peso in squadra

RODRIGUEZ 5.5: si fa saltare come un novellino da Oristanio, costringendo Buongiorno a rimediare (st 30′ ZIMA 6: ingaggia un duello fisico con Pavoletti, tiene botta, anche se nel recupero rischia di combinare un mezzo pasticcio)

