Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Cagliari: più occasioni per i granata ma nessuna rete

Rispetto alla formazione annunciata, Juric sorprende con un cambio: non c’è Radonjic al fianco di Vlasic ma Karamoh. Per il resto il Torino che scende in campo col Cagliari è il solito, con la difesa ormai rodata (in attesa di Djidji), con Bellanova e Vojvoda sulle fasce, Ricci e Ilic in mezzo e poi Sanabria riferimento là davanti. Parte meglio la squadra granata: dopo un paio di minuti la discesa di Bellanova porta la difesa cagliaritana a rifugiarsi in corner. Sul primo dei due tentativi Sanabria chiama all’intervento Radunovic. Pericoloso il Cagliari al 13′: Nandez supera (fallosamente, secondo la panchina granata) Buongiorno e tira in porta mirando al sette. Milinkovic-Savic la tocca con le dita e mette fuori. Al 18′ incredibile errore di Schuurs che non centra la porta da due passi, di testa. I ritmi non sono altissimi, complice anche il caldo. Al 24′ tiro da fuori di Ricci, al 32′ è Karamoh a rendersi pericoloso: il numero sette fa tutto bene, punta Azzi, lo supera ma poi una volta entrato in area sbaglia completamente il tiro. Nel frattempo i cori della Maratona sono tutti per Alessandro Buongiorno, il più applaudito, il più incitato durante il match. Al 42′ prova la girata Vojvoda, ma la conclusione è altissima. Brivido al 44′ quando Oristanio punta Schuurs, lo supera e mira al secondo palo: la palla esce di un niente. Si va al riposo dopo due minuti di recupero.