Torino-Cagliari, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Cagliari è la sfida che aprirà il campionato 2023/2024 dei granata. La squadra di Juric ha già debuttato in stagione, battendo una settimana fa la Feralpisalò in Coppa e qualificandosi al turno successivo ma stavolta sarà alle prese con la nuova serie A e in particolare con una delle squadre promosse dopo l’ultimo campionato di Serie B. Toro-Cagliari è anche Juric contro Ranieri (i precedenti tra allenatori sorridono a quello dei sardi): segui in diretta Torino-Cagliari su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-CAGLIARI

Torino-Cagliari: il prepartita

Ore 16.30 Mancano due ore al fischio d’inizio del match tra il Torino e il Cagliari. Le squadre arriveranno allo stadio fra circa mezz’ora, per poi procedere con la consueta ricognizione e con il riscaldamento che precederà la partita. In Coppa Italia la squadra ha faticato a trovare la via del gol e l’allenatore ha rimarcato in conferenza stampa quanto ancora quel reparto non lo soddisfi.

Torino-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

Torino-Cagliari in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A 2021-2023. La diretta web della partita del Torino sarà su Toro.it.

Torino-Cagliari: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Bayeye, Tameze, Linetty, Ilkhan, Gineitis, Verdi, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. A disp. Scuffet, Aresti, Di Pardo, Capradossi, Goldaniga, Jankto, Deiola, Kourfaidis, Viola, Prati, Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri.

Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Cagliari: la diretta

Calcio d’inizio ore 18.30