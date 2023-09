I convocati di Ivan Juric e Alberto Gilardino per Torino-Genoa, partita valida per la terza giornata di Serie A

Con il mercato concluso appena ieri, si torna in campo per la terza giornata di Serie A. C’è un Torino che assolutamente deve riscattarsi dopo i primi due risultati negativi ottenuti in campionato, e non potrà permettersi di perdere punti anche contro il Genoa. Per la gara di domenica, Ivan Juric può contare già sui nuovi arrivati, che faranno parte della rosa e potranno sicuramente dare un contributo, dall’inizio o a gara in corso. Ecco dunque i convocati delle due squadre.

Torino-Genoa, i convocati di Ivan Juric

Assenti, come previsto, Djidji e Sanabria, presenti invece tutti i neoacquisti, anche gli ultimi arrivati: Soppy, Sazonov e Zapata. Per la partita contro il Genoa, Juric ha inoltre recuperato Seck

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Bellanova, Buongiorno, Lazaro, N’Guessan, Rodriguez, Sazonov, Schuurs, Soppy, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Gineitis, Ilic, Linetty, Ricci, Tameze

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Seck, Vlasic, Zapata

Torino-Genoa, i convocati di Alberto Gilardino

Gilardino deve ancora fare a meno di Messias e Vogliacco, entrambi infortunati

Portieri: Martinez, Leali, Sommariva

Difensori: Bani, Biraschi, De Winter, Dragusin, Hefti, Martin, Sabelli, Vasquez

Centrocampisti: Badelj, Frendurup, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Puscas