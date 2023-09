La Curva Maratona omaggia Alessandro Buongiorno, dopo il no detto all’Atalanta, con uno striscione al primo anello

“Con una grande scelta hai dimostrato che con un cuore granata non si fa mercato, grazie Buongiorno”: è questo lo striscione posto al primo anello della Curva Maratona per omaggiare il difensore dopo il no detto all’Atalanta, negli ultimi giorni di mercato. La scelta di rimanere al Torino, nonostante l’offerta anche economicamente più ricca della società nerazzurra, è stata molto apprezzata dalla tifoseria granata. Al suo ingresso in campo per il riscaldamento il difensore è stato accolto da cori da parte della Curva.