Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: la trequarti a Tameze e Vlasic. Il colombiano subito titolare in attacco

Acquisti offensivi che valgono e Juric è pronto a dimostrarlo dal 1′ contro il Genoa. Se infatti difesa e centrocampo,a aprte Linetty al posto di Ilic, restano invariati rispetto al solito, lo stesso non si può dire dell’attacco. A trovare posto nell’undici titolare Adrien Tameze, per la prima volta in campo dal 1′ in campionato. Sarà suo il compito di affiancare Vlasic sulla trequarti. Non è però l’unico ad esordire. C’è infatti anche l’uomo del momento, Duvan Zapata che, come anticipato da Juric in conferenza, giocherà dall’inizio. Di seguito le formazioni di Torino e Genoa.

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Tameze, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Ilic, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Lazaro, Seck, Gineitis, Soppy, N’Guessan. All. Juric.

Genoa (3-4-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. A disp. Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, De Winter, Ekuban, Biraschi, Jagiello, Kutlu, Hefti, Puscas. All. Gilardino.