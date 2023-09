Archiviate le prime tre giornate di Serie A ecco un confronto tra gli inizi di stagione di Juric al Torino, al Verona e al Genoa

La nuova stagione di Serie A giunge alla prima sosta di campionato. Dopo le prime tre giornate i commissari tecnici hanno diramato le liste di convocati che affronteranno le gare di qualificazione agli Europei con le rispettive Nazionali. Il Torino di Ivan Juric ha raccolto 4 punti, dopo il pareggio contro il Cagliari, la pesante sconfitta di San Siro e l’ultima vittoria in extremis contro il Genoa firmata Radonjic. In passato, tuttavia, ha fatto di meglio: ecco un’analisi delle sue esperienze a Verona e a Genova.

Gli inizi di campionato di Juric al Verona

Juric ha allenato il Verona durante le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. Nella prima è stato protagonista di una partenza identica a quella del campionato attualmente in corso, con un pareggio, una vittoria e una sconfitta contro Bologna, Lecce e Milan.

Nell’anno successivo, invece, ha fatto decisamente meglio: due vittorie nelle prime due di Serie A contro Roma e Udinese e una sconfitta alla terza giornata contro il Parma.

Gli inizi di campionato di Juric al Genoa

Qui l’allenatore croato ha allenato nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. E proprio durante il suo primo anno in rossoblù Juric ha centrato la partenza migliore della sua carriera: tre vittorie su tre contro Cagliari, Crotone e Fiorentina. Non è però riuscito a ripetersi al via della stagione successiva, in cui ha rimediato due sconfitte e un pareggio contro Udinese, Juventus e Sassuolo.

Le partenze in granata

Nel 2021/2022 è iniziata l’era Juric al Torino, con due sconfitte e una vittoria contro Atalanta, Fiorentina e Salernitana. Due vittorie e un pareggio, invece, nell’anno successivo contro Monza, Cremonese e Lazio.