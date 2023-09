La Serie A ha stilato una classifica delle squadre che hanno collezionato il maggior numero di segnalazioni in fuorigioco

Il Torino di Ivan Juric ha centrato la prima vittoria della stagione contro il Genoa, grazie a un gol allo scadere di Nemanja Radonjic. I granata balzano così all’undicesimo posto in classifica, al pari di Frosinone, Bologna e Fiorentina appaiate a 4 punti. Nelle ultime ore, tuttavia, emerge un dato che riguarda il reparto offensivo, strettamente connesso alla regola del fuorigioco: i granata, infatti, sono stati colti in offside per ben 8 volte dall’inizio della Serie A. Di queste segnalazioni, 5 sono state riscontrate solo contro gli uomini di Alberto Gilardino. Solamente due squadre hanno fatto peggio: Napoli e Juventus, rispettivamente con 11 e 9. Un dato che può sì voler dire che il Toro attacca con frequenza, ma che evidenzia allo stesso tempo la poca attenzione alla trappola del fuorigioco da parte degli attaccanti.