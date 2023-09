Antonio Sanabria, infortunatosi contro il Milan, punta a tornare dopo la sosta nella sfida contro la Salernitana

È periodo di nazionali, con i giocatori convocati che sono impegnati a lottare con la maglia del proprio paese. Per quelli rimasti “a casa”, invece, è il momento di ricaricare le pile, in vista delle prossime sfide. È una sosta che, paradossalmente, fa bene al Torino, che si è mostrato non totalmente in condizione nelle prime sfide giocate. C’è il tempo di recuperare fiato, di mantenersi in forma e, soprattutto, anche di riprendersi da infortuni precedenti. È il caso di Antonio Sanabria, fermo ormai da quasi due settimane quando, nella sfida di San Siro contro il Milan, fu costretto a uscire dopo appena 21 minuti per una distrazione di basso grado del muscolo semitendinoso di destra. Il paraguaiano ha necessitato di un paio di settimane di riposo, ma ora punta a tornare contro la Salernitana dopo la sosta. Non è semplice, perché ci vorrà ancora un po’ prima di vedere l’ex Betis allenarsi totalmente in gruppo, ma la speranza è che già dall’inizio della prossima settimana possa tornare a toccare il pallone.

Dualismo o coppia con Zapata?

Sanabria, però, potrebbe aver perso il posto da titolare dopo quell’infortunio. Nel frattempo, infatti, è arrivato in granata Duvan Zapata, uno che, se sta bene, non può certamente rimanere fuori. E allora, almeno in partenza, sarà il colombiano il titolare, con il numero 9 che potrà dare il meglio di sé a partita in corso, quando gli avversari sono stanchi. Ovviamente anche lui potrà tornare a giocare titolare; Zapata, infatti, nelle ultime stagioni non ha dato piene garanzie dal punto di vista fisico, e per questo potrebbe anche capitare che si fermi qualche volta. Ma non solo. Juric, infatti, potrebbe pensare di adottare il 3-4-1-2, togliendo un trequartista e giocando con due punte, in modo da testare i due sudamericani insieme anche dal primo minuto. Una soluzione che quasi sicuramente si vedrà in caso di assalto nei minuti finali quando i granata saranno in situazioni sfavorevoli, ma che può essere provata anche in modo permanente contro difese piuttosto chiuse.