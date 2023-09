Oggi si giocheranno alcune gare di qualificazione agli Europei 2024 e alcune di queste vedranno impegnati i giocatori granata

Tornano in campo le nazionali con le sfide per le qualificazioni all’Europeo in programma in Germania la prossima estate, dopo la prima giornata di gare di ieri. Pochi risultati a sorpresa, con le big che sono riuscite ad affermarsi sulle più piccole. Oggi, invece, è il turno di nazionali come Spagna, Portogallo o Croazia, che partono con i favori del pronostico. Dopo aver visto in campo 6 granata nella giornata di ieri, oggi saranno solamente due i giocatori del Torino impegnati con le proprie nazionali. Si tratta di Saba Sazonov, il nuovo difensore arrivato dalla Dinamo Mosca, e di Nikola Vlasic.

Sazonov contro la Spagna, per Vlasic la Lettonia

Si parte alle 18:00, con la sfida super intrigante tra Georgia e Spagna. I padroni di casa sono secondi nel proprio girone in questo momento, con le Furie Rosse che hanno però giocato una partita in meno. È una gara che fino ad alcuni anni fa sarebbe stato impensabile da vincere per i georgiani, che ora però possono contare sulla presenza di diversi talenti affermati. Primo di tutti, Khvicha Kvaratskhelia, il gioiello del Napoli che può affermarsi anche con il proprio paese. Presente poi, come detto, Saba Sazonov, difensore del Toro alla terza chiamata, che può esordire oggi in gare ufficiali. Alle 20:45, invece, la Croazia di Nikola Vlasic sfiderà la Lettonia per avvicinarsi alla testa del girone. Da vedere se il trequartista del Toro potrà avere minuti dopo l’infortunio subìto (gli esami hanno dato esito positivo) contro il Genoa o se verrà risparmiato.