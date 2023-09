Dopo l’infortunio con il Genoa, Vlasic ha svolto gli esami medici in ritiro: nulla di grave, resta in ritiro con la Croazia

Dopo l’infortunio subito contro il Genoa che lo ha costretto a lasciare il campo Nikola Vlasic ha lasciato Torino per raggiungere la sua Nazionale in vista della gare di qualificazione agli Europei 2024. In ritiro ha svolto gli esami del caso che hanno dato esito positivo. Il giocatore quindi resterà in ritiro con la sua nazionale visto che il suo infortunio non si è rivelato grave. Il trequartista di Juric sarà quindi impegnato l’8 e l’11 settembre contro Lettonia e Armenia e successivamente farà ritorno a Torino per riprendere il campionato.