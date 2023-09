Oggi si giocheranno alcune gare di qualificazione agli Europei 2024 e alcune di queste vedranno impegnati i giocatori granata

Oggi si giocheranno diverse partite per la qualificazione agli Europei 2024. Ad essere stati chiamati in nazionale sono stati ben 10 giocatori granata. A sorprendere è la totale assenza di calciatori di Juric ad essere stati chiamati dal tecnico Spalletti. Ad essere stati convocati sono stati invece Gineitis con la Lituania, Vlasic con la Serbia, Linetty con la Polonia, Ricardo Rodriguez convocato dalla Svizzera, Vojvoda dal Kosovo, Sazonov convocato dalla Georgia, Zima dalla Repubblica Ceca e poi Ilic, Radonjic e Vanja dalla Serbia. Oggi non scenderanno tutti in campo perché le partite sono spalmate tra oggi, domani e sabato. Per esempio Vlasic scenderà in campo domani con la sua Croazia così come anche la Georgia di Sazonov non giocherà prima di domani. Il Capitano dei granata, Ricardo Rodriguez, invece giocherà sabato e affronterà proprio il Kosovo del suo compagno di squadra: Vojvoda.

Granata in nazionale: chi gioca oggi

A scendere in campo oggi saranno comunque molti, infatti 6 su 10 granata convocati in nazionale giocheranno. Il primo sarà Gvidas Gineitis che con la sua Lituania dovrà affrontare il Montenegro, le squadre inizieranno la partita oggi alle 18. Nell’ultima sfida di qualificazione agli Europei il giovane granata aveva giocato ma sfortunatamente la sua nazionale aveva incontrato un’avversaria troppo forte: l’Ungheria. La Lituania è in una situazione ormai disperata, infatti è ultima nel suo girone con poche chances di recuperare. Successivamente toccherà a David Zima che giocherà con la Repubblica Ceca contro l’Albania alle 20.45. Scontro al vertice tra le due nazionali, infatti la selezione del giocatore granata guida il girone mentre l’Albania è subito sotto. In contemporanea anche la Polonia di Linetty giocherà contro la nazionale delle isole Far Oer. Polonia in crisi al penultimo posto del girone comandato proprio dalla Repubblica Ceca. Sempre alle 20.45 sarò anche il turno dei tre giocatori Serbi: Vanja, Radonjic e Ilic. Il portiere, il centrocampista e il trequartista scenderanno in campo contro l’Ungheria con cui al momento sono a pari punti in cima al loro girone di qualificazione.