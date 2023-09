Durante la pausa per le nazionali l’attaccante colombiano avrà modo di assimilare al meglio le richieste di Juric

Dopo solo tre di giornate di campionato, la Serie A si ferma per dare spazio alle nazionali. Il primo break della nuova stagione può avere degli aspetti sia positivi che negativi. Nel caso di Duvan Zapata la sosta per le nazionali può rappresentare decisamente una fortuna perché il giocatore ex Napoli così avrà molto tempo a disposizione per iniziare a comprendere quello che si aspetta da lui Ivan Juric. Il numero 91 del Toro avrà modo di lavorare tra le mura del Filadelfia per comprendere le richieste del suo nuovo allenatore. Zapata, dato che ha già lavorato con Gian Piero Gasperini, non dovrebbe avere particolari problemi a iniziare a mettere in pratica quello che Juric si aspetta da lui. Già alla ripresa del campionato, quando i granata saranno ospiti della Salernitana allo stadio Arechi, si potranno vedere i primi frutti del duro lavoro svolto dall’attaccante colombiano durante gli allenamenti, dove è certo che metterà tanta voglia e determinazione per diventare nel minor tempo possibile un punto di riferimento per il Toro, ripagando l’affetto che i tifosi granata gli hanno dimostrato fin dal suo primo giorno all’ombra della Mole.

Zapata: l’esordio in maglia granata è stato positivo

Zapata ha già avuto l’onore di scendere in campo con addosso la maglia del Toro nella partita contro il Genoa. Appena arrivato, il colombiano è stato buttato nella mischia e non ha sfigurato. Contro la squadra allenata da Alberto Gilardino, ha raccolto una prestazione più che sufficiente perché, anche se non era nella migliore condizione fisica, è stato in grado di mettere in difficoltà la difesa avversaria e anche di aiutare i suoi compagni in fase difensiva. Un bel modo per presentarsi davanti al suo nuovo pubblico e anche un ottimo inizio di un nuovo percorso in granata. Ma la partita contro il Grifone è archiviata e l’obiettivo di Zapata è ora quello, come già anticipato, di sfruttare la pausa per le nazionali per stupire Juric e guadagnarsi una maglia da titolare contro la Salernitana.