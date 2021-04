L’allenatore del Torino Nicola e Andrea Belotti sono stati scelti dalla Regione Piemonte come testimonial della campagna vaccinale

Continua in Piemonte la campagna vaccinale contro il Covid-19 e la Regione ha scelto, come testimonial, anche due personaggi del mondo granata: il tecnico del Torino Davide Nicola e il capitano della squadra Andrea Belotti. “Ragioniamo. Giochiamo di squadra, abbiamo un nuovo alleato per sconfiggere il virus – ha detto il tecnico granata. Non diamogliela vinta. Facciamolo tutti insieme“. E a lui ha fatto eco il Gallo che il coronavirus se lo è da poco lasciato alle spalle: “Per sconfiggere il virus ora c’è un alleato, il vaccino. Per tornare a vivere in sicurezza e serenità fallo anche tu“.