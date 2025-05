In estate è destinato a lasciare il Torino ma il centrocampista da alcune partite sembra avere già la testa altrove

No, non è questo il vero Samuele Ricci. Non è questo il calciatore che ha saputo diventare una colonna portante del Torino oltre che un giocatore fondamentale anche per la Nazionale: nelle ultime settimane il centrocampista è quasi irriconoscibile, in campo lo si vede limitarsi a svolgere il proprio compitino senza mai osare la giocata di qualità, quella che sarebbe nelle sue corde. È così che la sua stagione in granata si sta chiudendo malamente ma, con ogni probabilità, a terminare male sarà anche la sua avventura sotto la Mole.

Calciomercato Torino: Ricci in estate dovrebbe essere ceduto

Urbano Cairo lo conosciamo bene, non è certo un presidente che fa di tutto per trattenere i giocatori migliori: lo ha fatto nell’estate del 2019, resistendo anche ai capricci di Nkoulou, ed è rimasto scottato da quell’esperienza, non riuscendo poi a monetizzare come avrebbe voluto dalle partenze negli anni successi dei giocatori più importanti di quella squadra (Nkoulou, Belotti e Sirigu li ha persi a zero, Izzo nel tempo si è svalutato e lo ha ceduto al Monza a cifre molto inferiori rispetto a quelle che gli erano state proposte quell’estate). Da quel momento, insieme a Vagnati, ha ripreso a riaprire il supermarket Torino, offrendo i suoi migliori prodotti ai vari compratori da Bremer a Singo, da Buongiorno fino a Bellanova. E il prossimo sarà appunto Ricci.

Ora il Torino perde anche con Ricci

Lo stesso centrocampista sa che questi potrebbero essere gli ultimi suoi giorni da calciatore del Torino (il condizionale è comunque d’obbligo nel calciomercato) e anche per questo ci si aspettava di vedere qualcosa di più in campo. È vero che è anche un po’ condizionato da quella tendinopatia che lo ha costretto a saltare le gare contro Napoli e Venezia ma non si può comunque essere soddisfatti del suo rendimento. Per settimane si è parlato di quanto fosse importante la sua presenza in mezzo al campo, come anche il fatto che le prime tre sconfitte di questo 2025 fossero state tutte senza il numero 28 in campo, ora però il Torino ha iniziato a perdere anche con Ricci, è successo contro l’Inter e si è ripetuto ieri contro il Lecce. Anche questo dato testimonia il suo calo di rendimento.