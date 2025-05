Lecce-Torino sarà la sfida tra due bomber. Ché Adams e Nikola Krstovic si sfideranno a distanza per guidare la loro squadra alla vittoria

Il Lecce per la salvezza, il Torino per concludere in maniera dignitosa una stagione altalenante. Allo stadio “Via del mare” i giallorossi ospitano la formazione di Vanoli in un match spartiacque per la questione salvezza.

Attualmente, il club pugliese occupa il diciottesimo posto in campionato. Il Lecce vive con lo spauracchio della Serie B e l’unica soluzione per scacciare i fantasmi sarà una vittoria contro il Toro. I giallorossi hanno il peggiore attacco del campionato. Con appena 25 reti, i pugliesi sono ultimi nella classifica dei club di Serie A con il maggior numero di gol segnati. Tuttavia, l’attacco leccese vanta una punta di qualità: Nikola Krstovic. Il montenegrino si sta mettendo in mostra in Puglia e ha già attirato l’attenzione di alcuni top club.

Krstovic per un sogno, Adams per la doppia cifra

La sfida tra Lecce e Torino farà da palcoscenico al confronto a distanza tra Krstovic e Adams. I bomber delle due formazioni hanno più volte trascinato la propria squadra a risultati positivi. Il numero 9 giallorosso ha raggiunto la doppia cifra stagionale, segnando 11 reti. Dunque, quasi la metà dei gol del Lecce sono arrivati dai piedi dell’attaccante montenegrino.

A insidiare la porta di Falcone ci penserà Ché Adams. La punta scozzese è ferma a 9 reti e vuole trovare il decimo centro per arrivare in doppia cifra alla prima stagione in Serie A. Nonostante alcune prestazioni deludenti, l’impatto di Adams sulla stagione granata è stato decisivo. L’assenza di Zapata ha permesso all’ex Southampton di mettersi in luce e, a 2 giornate dalla fine, arrivare almeno a quota 10 gol sarebbe un grande risultato.

Poca continuità ma grande efficacia

Ché Adams e Nikola Krstovic non sono stati continui in stagione, ma senza dubbio efficaci. L’attaccante del Lecce ha segnato nella scorsa giornata di Serie A, regalando ai suoi il pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona. Krstovic ha brillato nei primi mesi dell’anno, spegnendosi da aprile in avanti. Tra l’11 gennaio e il 14 marzo, il classe 2000 ha segnato 6 reti in 10 partite. Nelle successive 6 gare Krstovic ha siglato un solo gol.

Lo stesso discorso vale per Adams. Altalenante ma mai svogliato, lo scozzese ha alternato gol e assist con cui ha aiutato la squadra a rendere meno amare alcune prestazioni deludenti. L’ultima rete segnata da Adams risale allo scorso 23 aprile, nella vittoria del Torino sull’Udinese per 2-0. Dopo la sfida casalinga contro i friulani, il numero 18 si è spento. A Lecce, Adams cercherà il gol per raggiungere l’obiettivo personale e permettere al Toro di portare a casa l’undicesima vittoria in campionato.