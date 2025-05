Nella prossima partita, Paolo Vanoli proverà a sfatare il tabù Lecce. Il tecnico del Torino non ha mai vinto né da giocatore né da allenatore

Lecce-Torino sarà la sfida di Paolo Vanoli. L’allenatore del Toro non ha mai vinto contro i giallorossi, né da calciatore né in panchina. In campo Vanoli ha sfidato 4 volte i pugliesi, ottenendo 3 pareggi e una sconfitta. Sulla panchina del Toro, l’ex Venezia ha pareggiato l’unico match disputato contro il Lecce.

Dunque, la sfida di oggi al “Via del Mare” avrà un sapore particolare per Paolo Vanoli. L’allenatore proverà a sfatare il tabù in un match complicato. Il Torino non ha altro da chiedere al campionato. I granata occupano l’undicesima posizione in classifica e attendono le ultime due partite per concludere una stagione deludente. Il Lecce, invece, è in lotta per evitare la retrocessione e la formazione dell’ex granata Giampaolo proverà a vincere per conquistare punti preziosissimi.

Vanoli calciatore vincente…ma non contro il Lecce

Paolo Vanoli è stato tra i protagonisti della favola Parma. Alla fine degli anni ’90, il club emiliano ha dominato in Italia e in Europa, alzando diversi trofei. Nella bacheca di Vanoli ci sono 3 coppe vinte con i Ducali: la Coppa Uefa e la Coppa Italia della stagione 1998/1999 e la Supercoppa Italiana del 2000. A questi trionfi va aggiunta la Coppa Italia della stagione 2000/2001, vinta da Vanoli con la maglia della Fiorentina.

Tanti successi, ma nessuno di questi contro il Lecce. Vanoli ha sfidato 4 volte i giallorossi, ottenendo 3 pareggi e una sconfitta. I pari sono arrivati con le maglie di Parma (0-0), Venezia (1-1) e Fiorentina (1-1). Il k.o. risale al 14 ottobre 2001, quando Vanoli si trovava a Firenze. All’epoca, il Lecce batté la Fiorentina 4-1. Sul gol dei viola c’è lo zampino di Vanoli, che sfornò l’assist per Predrag Mijatovic.

Lecce-Torino, Vanoli cerca il successo da allenatore

Come detto, da calciatore Vanoli non è riuscito a battere il Lecce. Da allenatore, la solfa non è cambiata. Nell’unico incrocio tra l’ex Venezia e il club giallorosso, Vanoli ha ottenuto un pari. Il 15 settembre 2024, Torino e Lecce hanno pareggiato 0-0.

La prossima gara in scena allo stadio “Via del mare” farà incontrare per la prima volta da ex Marco Giampaolo e il Toro. Dopo l’esperienza tra il 2020 e il 2021 conclusasi con l’esonero, Giampaolo sfiderà il Torino come “vecchia conoscenza”. Dunque, si prospetta una partita sentita su entrambe le panchine.