Al Toro manca il successo da fine ottobre, bilancio positivo in trasferta per gli uomini di Nicola

Reduce da tre sconfitte consecutive contro Como, Lecce e Milan, un Toro ferito ma rinnovato nei vertici accoglie la Cremonese dell’ex Nicola. Domani alle ore 15:00, gli uomini di Baroni ospiteranno all’Olimpico i grigiorossi, in una sfida che può rappresentare uno snodo cruciale nella stagione granata.

L’esonero di Vagnati e il ritorno di Petrachi può segnare un solco, un cambio di rotta nella stagione. Per farlo, c’è bisogno di fare punti, e di trovare continuità di punti e prestazioni.

Rendimento piuttosto simile per il Toro tra casa e trasferta, sintomo del fatto che il “fattore campo” non ha finora inciso particolarmente nelle prestazioni granata.

Toro, il rendimento all’Olimpico

I due soli successi interni del Toro sono arrivati in rapida successione, con le due vittorie consecutive contro Napoli e Genoa, alla settima e all’ottava giornata. Quella contro il Grifone del 26 ottobre resta inoltre ancora l’ultimo successo stagionale granata.

Da quel momento sono arrivati il pareggio con il Pisa e le sconfitte contro Como e Milan, che hanno visto il conto dei gol casalinghi subiti impennare a quota 14, a fronte degli 8 realizzati.

Cremonese, bilancio positivo in trasferta

Bilancio positivo lontana dallo “Zini” per la Cremonese. Reduci da due vittorie consecutive, i grigiorossi hanno vinto a San Siro – infliggendo al Milan l’unica sconfitta finora del suo campionato – a Marassi e al Dall’Ara.

Vittorie pesanti che hanno contribuito alla tranquilla posizione di classifica degli uomini di Nicola, al nono posto in classifica con 20 punti conquistati. Anche il dato dei gol fuori casa sorride ai grigiorossi. I 9 realizzati e gli 8 subiti raccontano di una squadra solida, soprattutto alla luce del fatto che metà degli 8 gol subiti sono arrivati dalla sfida contro l’Inter.