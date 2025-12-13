Torino-Cremonese sarà una sfida dove diversi giocatori torneranno a sfidare il proprio passato all’Olimpico Grande Torino

Mancano pochi giorni alla sfida tra Torino e Cremonese, e prima di sabato, entrambe le squadre sfrutteranno al massimo gli allenamenti a disposizione per cercare di arrivare nella migliore condizione possibile.

I granata saranno motivati a rialzare la testa dopo 3 sconfitte di fila, mentre alcuni tra i lombardi cercheranno di fare il possibile per provocare un dispiacere alla loro ex squadra. Nella Cremonese infatti, sono diversi i giocatori che hanno già vestito in passato la maglia del Torino, su tutti Sanabria, arrivato nella nuova squadra nella scorsa sessione di mercato estiva.

Sanabria contro il suo passato

Dopo aver trascorso 5 stagioni al Torino, Sanabria è diventato un nuovo giocatore della Cremonese. Il paraguayano nei primi anni in granata si è distinto nella rosa grazie alle sue buone prestazioni, che nella stagione 2022/2023 gli avevano permesso di siglare 12 gol e 4 assist, mettendo a referto quella che è stata la sua migliore stagione realizzativa. Tuttavia, nelle ultime stagioni Sanabria ha perso la sua incisività, tanto che nello scorso campionato mise a referto solamente 2 gol e un assist. Nella sua nuova avventura alla Cremonese, il paraguayano ha già realizzato la sua prima rete, proprio nell’ultima giornata, e contro il Torino farà il possibile per cercare di rendersi nuovamente decisivo.

Bonazzoli e Nicola ritornano all’Olimpico Grande Torino

Oltre a Sanabria, saranno altri due gli ex dell’incontro. Contro la Cremonese infatti, il popolo granata ritroverà Bonazzoli. L’attaccante che ha disputato la stagione 2020/2021 con la maglia granata, mettendo a referto 2 gol e 2 assist in 20 presenze. Oltre all’attaccante italiano, anche il tecnico Davide Nicola ritornerà all’Olimpico Grande Torino da ex. L’allenatore ha guidato i granata nella seconda parte della stagione 2020/2021, riuscendo a guidare il Torino a centrare la salvezza per restare in Serie A.