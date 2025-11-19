Intervistato ai microfoni di Dazn, Alberto Paleari ha parlato del momento magico che sta vivendo al Torino

Tra spirito di appartenenza e resilienza, alla domanda: “Stiamo vedendo il miglior Paleari di sempre?“, l’estremo difensore risponde: “Sì, sono più sereno, in questi anni ho lavorato tanto e ora riesco a gestire meglio le emozioni. Il pubblico mi spinge tanto, è bello entrare in campo e sentirsi acclamare, ti da quella carica in più.

Divenuto ormai il punto di riferimento dei tifosi, Paleari incarna appieno i valori del Toro. L’ex Cittadella ha quindi spiegato cosa rappresenta per lui la maglia granata: “La maglia del Toro è una maglia pesante, ma che ti trasmette un grande senso di appartenenza“.

“I tifosi del Toro sono contenti se vedono un calciatore che non molla mai, e in questo io mi sono immedesimato molto sin dal primo giorno. Dare tutto dal primo all’ultimo è quello che mi ha sempre contraddistinto per tutta la mai carriera, sin da quando giocavo nelle categorie inferiori, è sempre stato il mio stile di gioco. Se i tifosi lo apprezzano è una grande cosa per me.“